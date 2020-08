Contatto per Vertonghen: il progetto di Commisso lo attrae

La Fiorentina a caccia di rinforzi per la difesa della prossima stagione. Secondo TMW, il nome caldo sarebbe quello di Jan Vertonghen (SCHEDA). Il trentatreenne lascia il Tottenham Hotspur col contratto in scadenza e col suo entourage sta cercando una nuova avventura. Sembra aver messo con forza il mirino sull’Italia e secondo fonti belghe, avrebbe già parlato sia con la Roma che con l’Inter per capire che progetto sportivo potrebbe prospettarglisi in giallorosso o in nerazzurro. Poi la Fiorentina: il giocatore e la famiglia sono già stati a Firenze e sono innamorati della città. Il progetto di Commisso lo intriga e per lui potrebbe prospettarsi un’eventuale avventura da protagonista. Vertonghen aspetta l’Italia e poter essere un potenziale titolarissimo in viola lo attira non poco.