Contatti continui tra Inter e Fiorentina, ma Dalbert prende tempo

Sono sempre più serrati i contatti tra Fiorentina e Inter per Biraghi e Dalbert (SCHEDA). L’ago della bilancio continua a essere quest’ultimo. Come scrive La Nazione, il brasiliano ha chiesto un altro giorno di tempo per dare una risposta definitiva all’Inter che vedrebbe di buon grado l’accordo con la Fiorentina (non ha dato esito al momento quello con il Nizza perché vogliono Biraghi). In questo momento sono in pista le diplomazie per trovare un accordo che soddisfi tutti: Dalbert e ovviamente la Fiorentina. Il Corriere Fiorentino aggiunge che le alternative a Dalbert sono Caceres (SCHEDA), svincolato, e Plattenhardt (SCHEDA) dell’Herta Berlino.

I VIOLA PUNTANO ANCHE RAPHINHA