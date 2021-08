Conferme dalla Spagna: ACF vuole Odriozola in prestito biennale. Nodo ingaggio

C'è volontà di arrivare ad un accordo ma l'alto ingaggio del calciatore rappresenta un ostacolo

La novità di mercato in casa Fiorentina riguarda l'interesse della squadra Viola per Alvaro Odriozola. In questo senso, arrivano conferme anche dalla Spagna. Come riporta AS, infatti, il club gigliato ha contattato il Real Madrid per portare a Firenze il terzino basco. L'idea della dirigenza è quella di ottenere un prestito biennale con diritto di riscatto. La volontà comune sembra essere quella di arrivare ad un accordo. I blancos hanno infatti bisogno di liberare spazio in rosa. L'ostacolo principale, si legge, è rappresentato dall'alto ingaggio del calciatore: 3,5 milioni di Euro. Una mano alla squadra toscana, però, potrebbe darla il Decreto Crescita.