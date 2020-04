Come scrive La Nazione, arrivano nuove conferme dagli Stati Uniti per il giovanissimo Gianluca Busio (con passaporto americano e italiano). La Fiorentina potrebbe prelevarlo subito dallo Sporting Kansas City, visto che il contratto del giocatore andrà in scadenza il prossimo 31 dicembre.

LA SCHEDA DI BUSIO