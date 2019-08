Concorrenza inglese, il Brighton pronto a fare follie per Berge

Con il mercato inglese che si avvia verso la chiusura, i club di Premier League stanno alzando le offerte per regalare le ultime pedine ai loro manager. È questo il caso del Brighton & Hove Albion Football Club che, per convincere i belgi del Genk a cedere Berge (LA SCHEDA), hanno presentato un’offerta di 28 milioni di sterline. Secondo quanto riportato dal Mirror, quest’ultima mossa avrebbe definitivamente spazzato via la concorrenza e l’affare sarebbe in via di definizione. Se le cifre dovessero trovare conferma, la neopromossa Brighton avrà speso circa 90 milioni di sterline durante il calciomercato. Un’ulteriore prova dell’abisso che separa il calcio inglese dagli altri.