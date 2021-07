Concorrenza del Sassuolo per Erlic, scoppia il caso diplomatico?

Come vi avevamo accennato in mattinata, per Martin Erlic si è delineata la concorrenza del Sassuolo. I neroverdi avrebbero presentato un’offerta da 4 milioni di euro per il difensore centrale dello Spezia. Come riportato da TMW la...

Redazione VN

Come vi avevamo accennato in mattinata, per Martin Erlic si è delineata la concorrenza del Sassuolo. I neroverdi avrebbero presentato un'offerta da 4 milioni di euro per il difensore centrale dello Spezia. Come riportato da TMW la vicenda è tuttavia più complessa. Il classe '98 era arrivato in Liguria proprio dal Sassuolo e secondo gli emiliani esisterebbe una clausola che garantisce loro il 50% della futura rivendita. Per questo motivo vorrebbero pagare una cifra minore. Da La Spezia negano tutto facendo sapere che tale postilla non è mai stata depositata in Lega. Sullo sfondo restano Fiorentina ed Atalanta in attesa di capire se ci sarà uno scontro diplomatico.