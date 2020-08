Con un anno di ritardo, Veretout può finire al Napoli

Jordan Veretout e Cengiz Under al Napoli, Arkadiusz Milik alla Roma. Secondo il sito del Corriere dello Sport può essere questa una delle prime operazioni di mercato dell’era Friedkin in casa giallorossa. Al club capitolino piace il centravanti polacco per sostituire il partente Dzeko, così come a Gattuso interessano sia l’esterno turco che il centrocampista ex viola, già vicino a vestire la maglia dei partenopei la scorsa estate. Ma poi per Veretout nel luglio 2019 a prevalere fu proprio la Roma.