Commisso vuole fare il punto con Chiesa il prima possibile. Juve in pole

Che ne sarà di Federico Chiesa? Bella domanda. Rocco Commisso – scrive La Nazione – vuole fare il punto con il giocatore il prima possibile per capire quali sono i margini di apertura a un eventuale rinnovo, oppure la strada giusta (e migliore per tutti) sarà quella di lavorare nella direzioni di chi possa mettere sotto contratto Chiesa e pagare alla Fiorentina i soldi giusti. La Juve starebbe tornando in pole, quindi c’è il Milan e in terza battuta la Roma. La pista straniera? Potrebbe essere la svolta a sorpresa, ma serve il sì incondizionato del giocatore per avviare (eventualmente) una trattativa.

->TUTTE LE NEWS DI MERCATO SULLA FIORENTINA