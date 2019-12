Commisso stregato da Zaza, ma per il Toro è incedibile

Domenica nella tribuna autorità dell’Olimpico Rocco Commisso ha chiesto più volte informazioni ai suoi collaboratori su quel numero undici del Torino, il cui nome corrisponde a Simone Zaza. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina nelle scorse settimane aveva accennato un timido approccio per l’attaccante lucano, protagonista del match con gol e prestazione super e adesso vorrebbe iscriversi ufficialmente alla corsa per l’attaccante. L’exploit di Zaza non è passato inosservato, tanto che oltre alla Fiorentina piace anche a Cagliari, Siviglia, Getafe e ha offerte dalla Cina, ma per il Torino è incedibile e ritenuto uno dei giocatori fondamentali della rosa.