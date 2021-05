Commisso blinda Vlahovic: Mourinho lo preferirebbe a Zapata per la Roma

Mourinho vuole fortissimamente Vlahovic come numero 9, ma deve passare sulla voglia di Commisso di non vendere il suo gioiello

Secondo quanto rivelato da TMW, Josè Mourinho avrebbe messo addirittura davanti a Zapata dell'Atalanta il nome di Dusan Vlahovic per la sua nuova Roma. Commisso però non ha nessuna voglia di vendere, e allora non ci sarebbe da stupirsi se tutte le richieste del giocatore venissero accolte: ingaggio di tre milioni fissi più una parte variabile, clausola abbordabile sui 60-70 milioni. Il presidente ha fretta di chiudere, gli agenti no. E in attesa rimangono le big del calcio europeo.