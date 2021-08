Collovati: “Vlahovic giusto per l’Inter, ma a Lukaku si avvicina più un altro”

L'Inter tra Vlahovic e Zapata nell'eventualità che Lukaku saluti davvero e passi al Chelsea

L'ex difensore dell'Inter e oggi commentatore televisivo Fulvio Collovati ha parlato a L'Interista del possibile sostituto di Lukaku in casa nerazzurra:

"Se vuoi investire su un giovane Vlahovic potrebbe essere la soluzione giusta, ma va visto anche che cosa ne pensa la Fiorentina. Nell'immediato invece, come caratteristiche e modo di giocare, Zapata è quello che gli si avvicina di più. Lukaku però è Lukaku, trovare uno come lui che faccia salire la squadra e garantisca quel numero di gol non è facile".