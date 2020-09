Roma, Friedkin piazza il colpo a sorpresa. E’ un ex obiettivo della Fiorentina

È un’operazione che si concluderà a tempo di record. La Roma è allo sprint per Marash Kumbulla. Srive così il Corriere dello Sport, riguardo alla trattativa lampo che si è instaurata tra il club giallorosso e il centrale albanese classe 2000. La svolta c’è stata lunedì 7 settembre quando Fienga e Setti si sono intrattenuti a parlare mezz’ora da soli. Argomento il difensore centrale albanese. Per giungere all’accordo manca pochissimo. Oggi l’agente che ha portato avanti l’operazione sarà a Roma per chiuderla. Il club giallorosso ha inserito il centrale Cetin, già ceduto in prestito al Verona, per lasciarlo definitivo e abbassare il cash. Il via libera per Kumbulla lo ha dato il nuovo proprietario a stelle e strisce, Friedkin, dopo le difficoltà per confermare Smalling dal Manchester United. L’accordo deve essere solo perfezionato e già oggi potrebbe arrivare l’ufficialità. Kumbulla sarà un giocatore della Roma per 31 milioni complessivi: 23 tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, oltre a Cetin, il cui cartellino diventa di proprietà del Verona per 7 milioni più uno di bonus.

