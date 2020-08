Ciak, si gira: la Fiorentina è alla ricerca di un regista per la prossima stagione. L’obiettivo numero uno, scrive La Nazione, è Lucas Torreira dell’Arsenal, 24 anni (SCHEDA). Pradè lo conosce bene per averlo avuto nella Sampdoria. I contatti con il giocatore ci sono stati, il prezzo stabilito dall’Arsenal, 30 milioni, è decisamente alto. Con trascorrere del mercato, chissà: la Fiorentina non ha fretta.

