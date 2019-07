Chiesto il prestito di Bonifazi, il Torino vuole 15 milioni

Aumentano le pretendenti per Kevin Bonifazi, giovane difensore del Torino reduce da un’ottima annata alla Spal e rientrato alla base. Come riporta Tuttomercatoweb.com nelle ultime ore Sampdoria e Atalanta avrebbero sondato il terreno per il giocatore, sul quale c’è l’interesse della Fiorentina. I viola avrebbero chiesto il centrale classe ’96 in prestito, ma la formula non convince Cairo: il presidente del Toro per cederlo chiede 15 milioni.