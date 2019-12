Chiesa via, ma vuole restare in Italia. Juve e Inter partono alla pari

Quella per Federico Chiesa è soltanto una delle tante sfide di mercato tra Juventus e Inter, che in estate si daranno battaglia anche per Zaniolo e Tonali. Il n° 25 viola ha come priorità la Champions e in caso di divorzio dalla Fiorentina, la sua priorità è quella di restare in Serie A. Motivo per cui Marotta e Paratici partono alla pari per aggiudicarsi il talento viola: come scrive Tuttosport, la spunterà chi riuscirà a strappare l’assegno più alto e la contropartita più intrigante per la Fiorentina di Commisso.