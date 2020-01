Chiesa, via libera di Commisso: nuovo duello Inter-Juventus

Nel corso dell‘intervista rilasciata ieri mattina a Lady Radio, Rocco Commisso ha aperto alla cessione di Federico Chiesa. Alla luce delle parole del presidente viola (“Se vuole andare via, quando arriverà un’offerta giusta forse partirà. Mi dispiacerebbe mandare via un giocatore che può diventare una bandiera“), Inter e Juventus – scrive Tuttosport – sono pronte a darsi battaglia per il 25 viola. Chiesa, si legge, è un giocatore che vale tra i 60 e i 70 milioni, cifra che potrebbe rispondere alla definizione di “cifra giusta” accennata da Commisso.

Inter e Juventus, inoltre, potrebbero scontrarsi per Gaetano Castrovilli. I nerazzurri sono gi mossi con decisione, i bianconeri si sono solamente informati, mentre il Napoli ha effettuato un sondaggio. Ma siamo alle prime battute, per tutti.