Chiesa nel mirino dell’Inter: Vanheusden possibile contropartita tecnica

Non è una novità che Federico Chiesa piaccia anche all’Inter. Conte lo reputa una pedina fondamentale per il suo sistema di gioco. Per questo motivo Marotta si spingerà fino ai 45-50 milioni necessari, molto probabilmente inserendo nella trattativa una contropartita. Di mezzo non c’è il solo Radja Nainggolan, ma bisogna fare molta attenzione al rientrante Vanheusden, difensore classe 1999 in forza allo Standard Liegi, che interessa al club toscano. Lo riporta calciomercato.com.