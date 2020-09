Chiesa: l’unica società con disponibilità economica pronta è la Roma

Il Milan non molla Federico Chiesa, ma se i rossoneri non chiariranno con la Fiorentina l’affare Rebic, difficilmente il Diavolo potrà parlare del classe 1997 che piace tanto a Stefano Pioli. E’ vero – scrive La Nazione – che Commisso ha dato il via libera alla sua cessione e che accetterà preferibilmente contanti e non pedine di scambio, ma è anche altrettanto vero che una delle poche società con disponibilità economica ’pronta’ (difficile un prestito con riscatto obbligatorio) resta sempre la Roma. Da capire se sia una destinazione gradita al giocatore, ma questo è un discorso tutto da esplorare e al momento resta sullo sfondo.



