Chiesa, la Juventus pensa all’assalto per la prossima estate

La Juventus continua a tenere Federico Chiesa in lista d’attesa, nonostante l’interesse dei bianconeri non sia più un mistero. Il club di Agnelli punta a far leva sulla trattabilità dei 70 milioni richiesti da Commisso, cifra che equivale ad una sorta di calotta polare e che a Firenze sembrano non voler alleggerire. Chiesa, con il contratto in scadenza nel 2022 non ha fretta di rinnovare. Cresce la possibilità di vedere un assalto della Juventus la prossima estate, a maggior ragione se il ragazzo non dovesse prolungare con la Fiorentina, visto che il prezzo scenderebbe fino quasi a dimezzarsi. Probabile che con 40 milioni i bianconeri possano strappare il figlio d’arte alla Fiorentina. Lo scrive Tuttosport.

