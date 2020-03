La Juventus non molla Federico Chiesa. La scorsa estate il giocatore viola era vicino all’approdo in bianconero ma Rocco Commisso fermò tutto. Oggi il ds bianconero Fabio Paratici segue ancora l’esterno viola, con la differenza che questa volta ha una soluzione alternativa: si tratta di Ferran Torres del Valencia, talento che ha due anni in meno di Chiesa. Lo riporta Tuttosport.