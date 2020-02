Chiesa in gol, ma la Juventus ha dei dubbi sull’acquisto. E intanto il Tottenham non molla Sottil

Oramai lo sappiamo: il mercato non finisce mai. La sessione invernale si è appena conclusa, ma niente vieta alle squadre di osservare e di fare speculazioni in vista della prossima finestra. Come si legge su Calciomercato.com, la Juventus starebbe riflettendo sulla possibilità di prendere Federico Chiesa a giugno: Sarri ha dei dubbi dati dalla tendenza del ragazzo ad incaponirsi con il pallone tra i piedi. Invece l’altro figlio d’arte, Riccardo Sottil, continua a destare l’interesse del Tottenham di Mourinho, che non smette di inviare osservatori in italia per il giovane esterno d’attacco.

