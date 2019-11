Chiesa, c’era l’accordo con la Juve ma a giugno sarà sfida con l’Inter. C’è già la base d’asta

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sul futuro di Federico Chiesa. La scorsa estate la Juventus aveva già un accordo con suo padre Enrico per un futuro in bianconero, poi l’arrivo di Commisso ha cambiato tutto. La prossima estate la base d’asta per la cessione del giocatore è fissata a sessanta milioni, con l’Inter che fa del giocatore un obiettivo. Sarà derby d’Italia dunque per il giocatore viola.