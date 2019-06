Chiesa, dopo gli Europei l’incontro con la Fiorentina per il suo futuro

Su Repubblica in edicola oggi troviamo un approfondimento sul futuro di Chiesa. Quando tornerà dalla nazionale, ci sarà un incontro con Commisso, Barone e Pradè per discutere del futuro del giocatore. Le offerte per lui non mancano, su tutti ci sono Juventus e Inter, coi bianconeri in prima fila forti di una proposta economica da 6 milioni più 55 milioni per i viola. Proposta cash che però si scontra con la volontà di Rocco Commisso di trattenere il giocatore.