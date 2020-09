Chiesa, domani giornata decisiva. Ma la Juve deve piazzare gli esuberi De Sciglio e Rugani

Rocco Commisso si è esposto oggi: “Contro la Samp Chiesa ci sarà“. Fatto sta che ormai è chiaro, il futuro del giovane figlio d’arte dovrebbe essere lontano da Firenze. La Juventus è in prima linea, anche se i bianconeri non sono messi benissimo dal punto di vista del budget da investire, almeno adesso, sul numero 25 viola. Secondo tuttomercatoweb.com domani ne sapremo sicuramente di più, in un senso o nell’altro. Un aiuto alla Juventus potrebbe arrivare dalle cessioni di Daniele Rugani e Mattia De Sciglio: in particolare il primo è vicinissimo al Valencia.