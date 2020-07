Chiesa al centro del mercato, ma le prime offerte non soddisfano la Fiorentina

La Nazione si concentra su Federico Chiesa. Il gesto di domenica dopo il gol di Cutrone sta facendo discutere. Per lui sono i giorni del mercato. Manchester United e Newcastle hanno preso contatto con la Fiorentina, in attesa della giusta offerta. La prima ’girata’ di proposte d’acquisto si è fermata intorno ai 50 milioni di euro. La società viola ha risposto no, ma è pronta a sedersi al tavolo se gli inglesi facessero salire l’offerta a 60 milioni.