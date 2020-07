Chi si rivede, la Fiorentina pensa di nuovo a Eder per risolvere i problemi in attacco

Lo scorso novembre ha compiuto 33 anni, molti dei quali passati in Italia con le maglie di Empoli, Frosinone, Brescia, Cesena, Samp e Inter. Eder potrebbe tornarci, perché sull’attaccante classe 1986 c’è l’interesse del Bologna. Eder, che nell’estate del 2018 si è trasferito in Cina con lo Jiangsu Suning (12 gol in 25 partite nell’ultima stagione) ha già lavorato con Sinisa Mihajlovic ai tempi della Sampdoria. Chissà che la scena non possa ripetersi. Ma su Eder non c’è solo il Bologna. Ad osservarlo con interesse ci sono altre due squadre di Serie A, ovvero Torino e Fiorentina. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.