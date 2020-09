Cessioni, Milenkovic e Vlahovic le situazioni da seguire con attenzione. Il punto

Secondo La Nazione in edicola oggi le posizioni di Milenkovic e di Vlahovic restano quelle da seguire con maggiore attenzione anche dopo le dichiarazioni di ieri di Pradè. La vicenda relativa al rinnovo – o meno – del contratto del difensore potrebbe infatti nascondere una proposta d’acquisto importante. Il pressing del Milan su Milenkovic è concreto e la Fiorentina è pronta a sparare alto al momento di mettere un prezzo al cartellino del giocatore. Per l’attaccante classe ’00 si continua a ricordare che l’attaccante rimarrà a Firenze per favorirne il processo di crescita, ma la trattativa con il Verona è ripartita. E c’è anche il Bologna.

