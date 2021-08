Cessione dalla Primavera: Ricco prestato all’Aglianese. “Pronto per i grandi”

Il giovane portiere si trasferisce ad Agliana a titolo temporaneo

Ricco ha dichiarato ai media ufficiali neroverdi: "Quando è arrivata l’occasione di giocare in una prima squadra l’ho colta al volo. Dopo tanti anni nei settori giovanili sento di essere pronto a fare il salto tra i grandi. Già l’anno scorso l’Aglianese mi aveva cercato perciò ho deciso di accettare questa grande sfida. Da Firenze mi porto dietro i tanti consigli ricevuti in prima squadra, sono stati mesi fondamentali per la mia crescita e il mio sviluppo personale e professionale. Voglio aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile".