Un rinforzo importante per il Potenza, che è vicina a chiudere per il portiere Michele Cerofolini classe ‘99 di proprietà della Fiorentina. L’ex Bisceglie e Cosenza andrà dunque a rinforzare la formazione di Raffaele grande protagonista del girone C di Serie C (seconda in compartecipazione con il Bari a quota 39 punti). Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.