Cercasi regista: la Fiorentina vuole affondare il colpo per Demme

La Fiorentina è alla ricerca anche di un regista, figura cardine per il gioco di Montella. Il tecnico vuole un giocatore in grado di fare la differenza. Nella lista – scrive Repubblica Firenze – ci sono Demme (SCHEDA), Badelj, Biglia ma Pradè sta lavorando a 360 gradi. Il tedesco del Lipsia piace molto e la Fiorentina sta cercando di trovare la strada giusta per affondare il colpo. Tanto più che Demme è attratto dal campionato italiano e l’idea di giocare in maglia viola gli piace parecchio.