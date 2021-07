Cercasi regista: il preferito è Torreira, sullo sfondo altri due profili

Torreira continua ad essere il preferito nel ruolo, gli altri due profili che piacciono sono quelli di Sensi e Skhiri

La Fiorentina è alla ricerca di un regista, anche se ovviamente il ruolo sarà ricoperto da Pulgar. Il club viola, si legge sul Corriere dello Sport, tiene d'occhio tre profili: Sensi dell'Inter (SCHEDA), Torreira dell'Arsenal (SCHEDA) e Skhiri del Colonia (SCHEDA). Il secondo, appena rientrato a Londra dal prestito all'Atletico Madrid, è in cima alle preferenze per conoscenza del calcio italiano, spessore internazionale, qualità. Infine è di ieri la voce di un interessamento della Fiorentina per Gabriel Neves, 23 anni, centrocampista uruguaiano del Nacional (SCHEDA).