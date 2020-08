Cercasi centrocampista: Fiorentina su Linetty e Fofana

La Fiorentina cerca rinforzi a centrocampo per la prossima stagione. Come scrive il Corriere dello Sport, tra gli obiettivi ci sono Karol Linetty (SCHEDA), 25 anni, in uscita dalla Sampdoria, e Seko Fofana (SCHEDA), stessa età, in forza all’Udinese, sul quale è forte il pressing dell’Atalanta.

Il Torino ha già fatto arrivare un’offerta a Ferrero per il polacco. Linetty conosce bene Giampaolo e questo potrebbe spingerlo sotto la Mole.

Iachini, invece, conosce bene Fofana. E’ stato lui a farlo debuttare in A ai tempi dell’Udinese a poco più di 21 anni.