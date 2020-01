Attaccante: trattativa avviata per Cutrone, attenzione a Petagna e Pinamonti, no a Borini

Oltre che sul campo, la Fiorentina è concentrata anche sul mercato. La priorità è l’attaccante. Come scrive La Nazione, in attesa degli sviluppi dell’operazione Cutrone (già avviata) (SCHEDA), il club viola sorveglia con attenzione altre posizioni. La strada che porta a Petagna (SCHEDA) è percorribile a metà. A sbloccarla potrebbe essere l’Inter che sta spingendo Pinamonti dal Genoa alla Spal. Se la manovra dovesse concretizzarsi, l’affondo su Petagna sarà (quasi) in automatico. Occhio comunque anche a Pinamonti (oltre agli emiliani potrebbe essere girato proprio ai viola o anche al Verona), mentre non convince del tutto l’ipotesi Borini (SCHEDA) – in uscita dal Milan – che però potrebbe rivelarsi una soluzione da prendere ad affari in corso, specialmente in caso di complicazioni.