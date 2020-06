Cercasi attaccante: caccia a Belotti, piace anche Piatek, Ibrahimovic la sorpresa

Per la prossima stagione la Fiorentina cercherà un attaccante e andrà a rivedere le posizioni di Cutrone e Vlahovic. Come scrive La Nazione, il club viola è pronto a puntare forte su Andrea Belotti (SCHEDA). Alla porta del Torino, i dirigenti gigliati hanno già bussato e la prima risposta, per la verità, non è stata incoraggiante. La società granata valuta Belotti non meno di 70 milioni. Tanti, troppi, visto che – nel primo mercato dell’emergenza finanziaria post-Covid – il cartellino di un giocatore come Belotti si assesta intorno ai 50 milioni.

Resta sempre in piedi la soluzione Thuram junior del Borussia (SCHEDA). Il profilo è sempre piaciuto ai viola e l’operazione è possibile. Come possibile è ipotizzare la Fiorentina nella scia di Piatek (SCHEDA), pronto a lasciare l’Hertha Berlino per ritentare un’avventura in Italia dopo aver chiuso a gennaio, con il Milan. Barone e Pradè hanno seguito Piatek già in inverno, appunto, prima che il Milan lo cedesse all’Hertha. Piatek piaceva ma aveva un prezzo folle. Cosa che adesso si è del tutto ridimensionata. L’attaccante, infatti, può arrivare a Firenze in prestito con un riscatto da ridiscutere anche nel 2022.

La sorpresa

La situazione da tenere sotto controllo è l’accordo per il rinnovo con il Milan che stenta ad arrivare. Insomma, sul futuro di Ibrahimovic (SCHEDA) potrebbe davvero spuntare anche la Fiorentina. Operazione a costo zero, in fase di svincolo, ed ingaggio comunque da top player. In pratica una proposta di accordo che riocorda molto da vicino quanto la Fiorentina ha fatto un anno fa con Ribery. Ovviamente, al momento, il Milan rimane la casa più probabile per Ibra, anche per la prossima stagione, mentre il Bologna – che aveva sondato la disponibilità del giocatore qualche tempo fa – si è già defilato.