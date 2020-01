Non sarà Valentin Rongier (LA SCHEDA) il rinforzo per il centrocampo della Fiorentina in questo mese di gennaio. Il francese infatti ha iniziato la stagione al Nantes e adesso veste la maglia del Marsiglia. Per questo, non potrà indossare una terza maglia in una stagione come prevede il regolamento. Il nome dunque resta buono, tutt’al più, per il prossimo mercato estivo.