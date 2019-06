Detto dell’interessamento della Fiorentina per il profilo di Andrea Bertolacci, ormai fuori dai piani del Milan, Tuttosport ha avanzato oggi l’idea relativa a Marko Rog: il croato, di rientro al Napoli dopo l’esperienza spagnola al Siviglia, non avrebbe grosse pretese economiche – percepisce 1,7 mln – e ha dalla sua l’età e il talento. C’è da superare la concorrenza del Cagliari, ma alla Fiorentina gli argomenti non mancano.