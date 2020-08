La nuova Juventus di Andrea Pirlo continua a muoversi per rinforzare la rosa a disposizione dell’ex calciatore. Il primo nome per il centrocampo è quello di Manuel Locatelli (LA SCHEDA), in tal senso c’è una cena in corso questa sera con il Sassuolo. Presenti Fabio Paratici e l’Amministratore Delegato del club neroverde Giovanni Carnevali. Il centrocampista classe 1998 piace molto e la società bianconera sta valutando la fattibilità dell’operazione. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Caccia grossa a centrocampo: Locatelli la pedina giusta per Iachini?