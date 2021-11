Cecchini (GdS): “Mayoral non è un fenomeno, ma è giovane e adatto alla Serie A”

L'obiettivo numero uno per l'attacco viola ai raggi X

"Mourinho non ha mai creduto in lui. La Roma ha investito appena due milioni per il suo prestito biennale, per i gol che ha fatto è stato un ottimo investimento. Non è un fenomeno, è un buon giocatore, certo non può sostituire Vlahovic. Può andar bene per fargli da vice, è adatto alla Serie A ed è ancora giovane. Il Real Madrid vorrebbe venderlo, senza mantenere il controllo. La Roma aveva pattuito 2o milioni per il riscatto, ma non ha mai avuto in mente di pagare questa cifra, Adesso Mourinho è passato al modulo con due punte, l'unico spiraglio per Mayoral potrebbe essere questo. Mayoral può fare anche la seconda punta in certe situazioni, ma non è la sua caratteristica principale. Un altro errore di Mourinho dopo Salah, De Bruyne e Lukaku? Presto per dirlo. Di sicuro è un giocatore capace di fare quel che gli viene chiesto, cioè segnare. E' stato il capocannoniere della Roma nella scorsa stagione, non ha la fisicità di Abraham ma ripeto, è un buon giocatore".