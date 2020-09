Cecchi: “Pradè sa meglio di noi che serve un attaccante. Borja? Se torna sono felice”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport di oggi; di seguito un estratto delle sue parole: “Credo non ci sia un singolo tifoso fiorentino che sia contento della conferenza stampa di Pradè, che di fatto ha detto che non si comprerà nessuno e la squadra è già fortissima così. Ma io sono convinto che lui sappia meglio di tutti noi che la Fiorentina ha bisogno di un attaccante. L’unica arma che abbiamo è quella della pazienza, bisogna attendere che il mercato arrivi a quote più umane e lì piazzare il colpo. Borja Valero? Sono combattuto, ma alla fine mi sento contento perché si vive anche di simboli e di affetti, e lui è stato il simbolo di una Fiorentina meravigliosa. Non solo: nello scambio con Benassi secondo me ci rimettiamo. Capisco le critiche da un punto di vista tecnico e logico, ma non tutto è razionale, io ho un ricordo tenero di lui”.

