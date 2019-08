Ceccherini via in prestito secco. Tonelli: manca l’accordo con il Napoli

La Nazione si concentra su Federico Ceccherini e Lorenzo Tonelli (SCHEDA). Il primo sembra gradire la nuova destinazione, ovvero il Brescia, dove finirà in prestito secco fino al giugno 2020. Poi si vedrà. diverse invece le condizioni dell’operazione Tonelli. Il Napoli – e forse lo stesso difensore – spingono per una soluzione a titolo definitivo, ma la Fiorentina punta sì sul giocatore ma non vuole acquistarlo tutto e subito. Puntando così a un prestito, anche oneroso, accompagnato da un diritto di riscatto (non obbligatorio) per puntare a chiudere l’affare Tonelli (eventualmente) fra un anno.

ANCHE SIMEONE E’ VICINO ALL’ADDIO