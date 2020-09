Federico Ceccherini potrebbe lasciare la Fiorentina. Il difensore piace al Verona, ma la trattativa non può ancora andare in porto. A spiegare il motivo è Sky Sport. Prima, infatti, il club gigliato vuole ingaggiare un rinforzo per il reparto arretrato. Una volta effettuata quest’operazione in entrata, la Fiorentina penserà alla partenza di Ceccherini.

