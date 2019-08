Ceccherini ai saluti: Tonelli possibile sostituto

Federico Ceccherini potrebbe lasciare la Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato per accasarsi al Brescia. Come scrive La Nazione, si erano fatte vive anche la Spal e il Getafe, ma il difensore vuole rimanere in Italia e la prima squadra che si è fatta viva è stata quella del presidente Cellino. In caso dovesse lasciare la Fiorentina, Pradè proverà a chiudere l’accordo con il Napoli per avere in prestito (con diritto di riscatto) Tonelli. Secondo La Gazzetta dello Sport il diritto di riscatto dovrebbe essere fissato a 5 milioni di euro.

