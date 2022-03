Ceccarini: “Viola su un terzino del Boca Junior. Il punto sul futuro di Odriozola”

"La Fiorentina è destinata ad essere protagonista in estate. Uno degli obiettivi è trattenere Odriozola. Ecco la strategia"

In un editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista fiorentino ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha avuto modo di parlare di due possibili operazioni in casa Fiorentina da monitorare nella prossima sessione estiva:

La Fiorentina è destinata ad essere protagonista in estate. Uno degli obiettivi è trattenere Odriozola. L’esterno spagnolo sta disputando una grandissima stagione, è arrivato in prestito dal Real e in viola è molto felice. Grazie anche alla volontà del giocatore i viola potrebbero riuscire nell’impresa. La valutazione è di 20 milioni ma la Fiorentina potrebbe tentare la strada del prolungamento dell’accordo inserendo un diritto di riscatto. I viola seguono con attenzione anche Marcelo Weigandt, esterno destro difensivo del Boca Juniors che ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2022.