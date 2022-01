Ceccarini: “Vice Vlahovic, plausibile profilo alla Caicedo. Kumbulla? Vi spiego”

Il punto sul mercato viola

Poi ha aggiunto: "Sul mercato in entrata, la Fiorentina sta cercando il famoso vice-Vlahovic. Fino a qualche settimana fa pensavo potesse essere Borja Mayoral, oggi non ho più questa convinzione. Così come non vedo una pista calda quella di Nzola dallo Spezia. Vedo più plausibile invece un profilo come Caicedo, un attaccante che quest’anno si è messo in discussione a Genova, ha giocato a fasi alterne e a gennaio potrebbe lasciare Genova. Kumbulla? Se va via Milenkovic, è possibile arrivi. Su Kokorin la strada della Russia è la più quotata per lasciare Firenze e tornare in patria".