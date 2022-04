Ceccarini svela: “La Fiorentina sta chiudendo per un attaccante. Su Odriozola…”

"Non voglio sbilanciarmi sul nome in questione, ma è un'operazione molto bene avviata"

"Italiano con Ramadani? Vuol dire guardare a 360° il futuro della sua carriera, non per forza nell'immediato. Neanche mi stupisco, è normale che ci siano procuratori di livello internazionale che affianchino allenatori che dal punto di vista internazionale non hanno la stessa visibilità. E' evidente che Italiano sia ambizioso, ma io l'allarme rosso non lo metterei. Lo vedo solo come un passo in avanti per un allenatore che è destinato ad un futuro importante. Odriozola? La Fiorentina sta sondando il terreno su tanti esterni bassi a destra. E' chiaro che è un'operazione molto alta per i Viola per cui si stanno cautelando. Tra questi c'è Dalot che vale 10-12 milioni, poi c'è Medina e Le Normand. Su questa operazione c'è tanto movimento, dobbiamo preparaci anche all'eventualità di perdere Alvaro. Attacco? A me risulta che la Fiorentina sia molto avanti per chiudere per un attaccante. Non ho però informazioni sul nome e sul ruolo, ma ho avuto informazioni sul fatto che siano veramente molto avanti su questa operazione. Possibili nomi? Non voglio sbilanciarmi... Per quello che sapevo io, in pole position c'era Augustin Alvarez anche se mi risulta che in questi giorni due squadre di Serie A si siano interessate. Piatek? A quelle cifre non verrà riscattato, se venisse concesso uno sconto chissà..."