Ceccarini sull’incontro Empoli-ACF: “Possibile ritorno di Zurkowski in azzurro”

Il commento sull'incontro andato in scena questo pomeriggio al quartier generale viola

L'esperto di mercato, Niccoò Ceccarini, ha commentato su Twitter l'incontro andato in scena nel pomeriggio tra la dirigenza gigliata e il direttore sportivo azzurro, Pietro Accardi. "Empoli-Fiorentina contatti in corso. Possibile ritorno di Zurkowski in azzurro con la formula del prestito" quello che troviamo scritto [CLICCA PER LEGGERE I NOMI DEI GIOCATORI ACQUISITI E CEDUTI DALLA FIORENTINA].