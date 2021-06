Ceccarini sul futuro di Ribery: “ACF la priorità ma non mancano le offerte”

Permanenza in Viola o futuro altrove per l'esterno francese?

Il futuro di Franck Ribery a Firenze è ancora in bilico. Per il calciatore francese, come da lui stesso ammesso, la priorità è quella di rimanere in Viola. Tuttavia, la sua permanenza è tutta da decidere e, in caso di addio, per lui ci sono offerte sia dall'Italia che dalla Germania. A riportarlo è Niccolò Ceccarini attraverso un tweet.