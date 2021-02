Ceccarini: “Su Milenkovic un club inglese. Ed il futuro di Ribery…”

Nikola Milenkovic e Franck Ribery, due capisaldi della Fiorentina attuale che però il prossimo anno probabilmente vestiranno un’altra maglia. Questa, in sintesi, è l’opinione di Niccolò Ceccarini, che nel suo editoriale odierno su tuttomercatoweb.com parla appunto anche della squadra viola. Partendo dal difensore serbo, la cui situazione contrattuale è nota a tutti e che sembra orientato verso la Premier League: il Manchester United, infatti, guarda all’Italia e pensa a lui o a Koulibaly per rinforzare la propria retroguardia. Anche FR7 potrebbe lasciare il Belpaese: possibile un ritorno in Bundesliga, sempre che il Monza, in caso di promozione in A, non lo convinca a restare tra i nostri confini.