Ceccarini: “Milenkovic? Nessun passo in avanti. Il punto sul futuro dei portieri”

"La Fiorentina andrà su un portiere giovane abile nell'impostazione da dietro"

"Milenkovic? Oggi ho lavorato su questa pista. Non ho riscontri sui progressi per un'eventuale rinnovo. Già il fatto che abbia prolungato di un anno la scorsa estate è abbastanza chiaro su questo fronte, ad oggi non c'è niente di nuovo. Nessun passo in avanti. Odriozola? Benzema ci ha fatto un favore. Perchè se Ancelotti se ne andasse dal Real Madrid, avremo meno chance di sperare in un futuro viola per Odriozola. Portiere? Dragowski è un titolare. Se la prospettiva deve essere quella di fare il secondo, il polacco farà le sue valutazioni. Io credo che Terracciano se dovesse condividere il suo ruolo con un portiere più giovane non ci dovrebbero essere problemi, resterebbe comunque a Firenze. Io non ho informazioni sul nome su cui si muoveranno, però andranno su un portiere abile nell'impostazione da dietro, quindi non Dragowksi. Attacco? Servirà una riflessione. La Fiorentina oltre a Cabral ha la questione del diritto di riscatto di Piatek. Già a gennaio l'interessamento per Agustin Alvarez poteva far pensare ad un punto di domanda sul centravanti polacco. Ora, se la Fiorentina continua a trattare questo giocatore sta cercando una mossa di due tipi: o sta valutando veramente il giocatore oppure potrebbe essere un messaggio all'Hertha di abbassare il prezzo sull'ex Genoa"