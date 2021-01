Ceccarini: “Per Torreira discorso rimandato a giugno. Su Malcuit e Pulgar…”

In collegamento con la trasmissione Zona Mista, il giornalista Niccolò Ceccarini fa il punto su questi ultimi giorni di mercato che molto probabilmente vedranno la Fiorentina fare ancora qualcosa: “Per l’esterno destro Kevin Malcuit in questo momento è il favorito, il Napoli lo può far partire ed alla Fiorentina interessa in prestito. Il suo arrivo potrebbe innescare un certo movimento in uscita sulle fasce. Torreira? Adesso è molto difficile, credo che il discorso sia rimandato a giugno, quando i viola ci riproveranno sicuramente. Per l’attacco del futuro piace tantissimo Maxi Gomez, anche se costa molto, almeno 25-30 milioni. Pulgar ha un mercato discreto in Inghilterra, dove ha molti estimatori“.

